Coppa del Mondo biathlon 2024 2025 maschile e femminile | le classifiche aggiornate

I migliori atleti alsono pronti a sfidarsi in questa nuova stagione: ecco legenerali delladeldi. Il fuoriclasse norvegese Johannes Boe va a caccia della sua sesta Sfera di Cristallo, ma gli avversari (connazionali soprattutto) non staranno certo a guardare e proveranno a far saltare il banco. Tra le donne, invece, sarà Lisa Vittozzi tenterà la difficile impresa di difendere il trofeo vinto nella passata stagione, ma le avversarie sono numerose e le francesi in particolare sono pronte a dare battaglia all’azzurra.Fari puntati anche sulla campionessa Dorothea Wierer (reduce da una stagione 2023/24 difficilissima per via dei malanni) e sul giovane talento Tommaso Giacomel, ma non solo: l’Italia vuole confermarsi tra le squadre più forti ale continuare a crescere in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.