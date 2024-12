Lanazione.it - Conversazione con Carlo Sassetti

Al Museo Lia, nell’ambito della mostra ‘L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour’ attualmente in corso e prorogata fino al 12 gennaio, domani a partire dalle 16, sono previste due conversazioni: una didal titolo ‘Le copie in gesso nelle Accademie e nei Musei. Fortuna, oblio e riscoperta delle gipsoteche’ e l’altra di Ludovico Renzi intitolata ‘La formatura a tasselli. Tecnica e materiali’. La mostra – che pone l’attenzione sul viaggio di formazione e istruzione che, tra Sette e Ottocento, prevedeva il raggiungimento dei luoghi carichi di memoria – rappresenta un’ulteriore occasione di valorizzazione della collezione Lia, posta in dialogo con straordinarie opere in prestito provenienti da tutta Italia, fra gli altri, dalla Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini di Roma, dai Musei civici di Padova, dal Museo di Roma e dalla Collezione d’Arte della Fondazione Cariplo.