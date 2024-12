Brindisireport.it - Controlli della Polizia Locale: 20 verbali per errato conferimento rifiuti e 6 multe a commercianti

Leggi su Brindisireport.it

MESAGNE - Proseguono le verifiche del Comando didi Mesagne in merito al rispetto delle norme comunali emanate in tema di igiene e decoro urbano. Le attività intraprese, eseguite in collaborazione con l'ufficio Ecologia e la ditta incaricata per la accolta, hanno permesso.