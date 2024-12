Quotidiano.net - Confcommercio, spesa di Natale torna sui livelli pre-Covid

per i regali diin aumento e vicina aipre-. Lamedia pro capite per quest'annno risulta in crescita a 207 euro contro 186 euro dello scosro anno, per un giro di affari complessivamente pari a 9,8 miliardi di euro, suipre-(nel 2019 latotale si era attestata a 10,1 miliardi di euro). E' quanto indica un'indagine dipresentata dal direttore dell'Ufficio studi, Mariano Bella, nell'ambito di un'analisi su consumi a dicembre e tredicesime.