Lidentita.it - Competenze sui migranti alle Corti d’Appello, il no del Csm

Leggi su Lidentita.it

Ancora un no al governo, ancora la magistratura in contrasto con l’azione dell’esecutivo sulla materia degli interventi sui flussi migratori, si allunga il confronto sui modi per affrontare la questione dei: dal plenum del Csm un parere negativo, ma non vincolante, al trasferimento deciso dal governo per alcunein materia di trattenimento dei .sui, il no del Csm L'Identità.