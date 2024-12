Anteprima24.it - Colpi d’arma da fuoco vicino a un barbiere: uomo gambizzato nel centro di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoda, nel pomeriggio, nei pressi di un negozio dinella zona di Corso Umberto, a. Una persona sarebbe stata ferita alle gambe. Sono in corso indagini da parte della Polizia. Corso Umberto, conosciuto anche come il 'rettifilo', è la lunga e trafficata strada che collega la stazione con ilcittadino. Molti anche i pedoni che lo frequentano, anche per la presenza dei tanti negozi.al luogo dove si sono verificati gli spari, via Michele Pironti, venne ucciso il 24 ottobre scorso il 15enne Emanuele Tufano.