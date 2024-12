Liberoquotidiano.it - Colorado, poliziotto insegue un fuggitivo con la bicicletta di un bambino

Le autorità delhanno diffuso un video ripreso dalla body-cam di un agente di polizia mentreunutilizzando ladi una Lone Tree, nella contea di Douglas. Secondo quanto riportato da ABC 7 Chicago, il sospetto in questione aveva appena commesso un reato e rubato un monopattino a motore, prima che l'agente lo inseguisse utilizzando latrovata all'interno di un giardino. Quando l'agente ha raggiunto il criminale, un altro membro della polizia ha arrestato il sospetto. In una dichiarazione rilasciata dalla città di Lone Tree si legge che il colpevole aveva tre mandati di cattura, uno dei quali per rapina a mano armata, ed è stato arrestato con l'accusa di furto.