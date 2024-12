Colesterolo cattivo, al Pertini un Open day per la prevenzione del cuore

Leggi su Ilfaroonline.it

Arriva nel Lazio “Da quore a”, l’iniziativa di sensibilizzazione che riporta l’attenzione sul” LDL e sull’importanza di misurarlo per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e scongiurare un nuovo evento acuto in chi ha già avuto un infarto o un ictus, soffre di diabete o ha una familiarità per questo tipo di patologie.Promossa da Novartis con il sostegno dell’Associazione Italiana compensati Cardiaci (AISC) e della Fondazione Italiana per il(FIPC), farà tappa presso la Cardiologia dell’Ospedale Sandrodi Roma in via dei Monti Tiburtini 385 con unDay dove, martedi 10 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 18:30, sarà possibile eseguire misurazioni dele consulti gratuiti con i cardiologi, prenotabili attraverso il sito www.daquorea