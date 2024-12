Romadailynews.it - Cina: in pieno svolgimento costruzione di Harbin Ice-Snow World

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 04 dic – (Xinhua) – Ladell’Ice-e’ in, la “citta’ di ghiaccio” della. I blocchi di ghiaccio conservati per oltre 10 mesi vengono scolpiti per rappresentare magiche creazioni. Oltre 10.000 addetti stanno costruendo questo paradiso ghiacciato di un milione di metri quadrati. Agenzia Xinhua