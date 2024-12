Romadailynews.it - Cina: Guangdong, area panoramica di Xinghu a Zhaoqing (3)

, 04 dic – (Xinhua) – Delle persone visitano una grotta nel punto panoramico di Qixingyan dell’di, nella provincia meridionale cinese del, il 2 dicembre 2024.e’ un’nazionale di livello 5A, nota per i suoi paesaggi naturali, per le ricche iscrizioni sulle scogliere risalenti alla dinastia Tang (618-907) e per una varieta’ di piante e animali rari. (Xin) Agenzia Xinhua