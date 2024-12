Sport.quotidiano.net - Ciclocross, in Valdarno la "Classica degli Olivi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pieve a Presciano (Arezzo), 4 dicembre 2024 – Domenica 8 dicembre torna puntuale ladia Pieve a Presciano in provincia di Arezzo. Sarà un’edizione speciale e particolare, in quanto la manifestazione organizzata dalla S.S. Ponticino Tecnicolor Vaio festeggia il ventennale e sarà l’ultima che vedrà in qualità di organizzatore principale Franco Forzini, padre del consigliere nazionale della Federciclismo Fabio. Franco Forzini si può considerare l’anima di questa gara ciclocampestre, per la quale ha lavorato sempre tantissimo, predisponendo il tracciato e curando i vari aspetti grazie alla collaborazionesportivi di Pieve a Presciano e del Ristorante Perbacco. Dopo 20 edizioni sempre seguite con passione, ha annunciato il suo ultimo impegno e l’augurio di tutti è quello che il Gran Premio La Pieve denominata “” per la zona ricca di queste piante, possa continuare anche in futuro, dopo il doveroso grazie a Franco Forzini.