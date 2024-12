Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il Gp Cuoio e Pelli 2025 sarà per la categoria juniores

S. Croce sull’Arno (Pisa), 4 dicembre 2024 – Scende diil 79° Gran Premio Industrie dele delle. Da élite/under 23 nella gara di S.Croce sull’Arno che ha una lunga e gloriosa storia,sempre nazionale ma riservata agli, con data di svolgimento prevista per domenica 17 agosto alla vigilia di un’altra classica, la Coppa Pietro Linari a Borgo a Buggiano, con i cui organizzatori cicollaborazione per avere al via molti dei migliori esponenti della. I motivi della decisione presa dai dirigenti dell’U.C. S.Croce, per il fatto che nelle ultime edizioni alla gara élite/under 23 c’è stata una partecipazione limitata degli atleti, sia come numero che qualità, oltre alla concomitanza con altri eventi (nelil 7 settembre è prevista una gara a tappe), ed alle difficoltà incontrate in passato per avere al via della corsa le squadre.