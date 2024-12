Arezzonotizie.it - Ci sono due tipi di bande che tengono in scacco Arezzo. E una è molto più pericolosa

Leggi su Arezzonotizie.it

Le indaginiserrate, vanno in più direzioni. Gli inquirenti hanno in mano qualcosa di utile e due uomini - di una banda composta almeno da sei o sette persone -in carcere ad. La ricostruzione dei loro spostamenti ha condotto polizia e carabinieri, insieme ai colleghi della.