Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 4 dicembre 2024 su Rai 3

Chi?, ledel 4su Rai 3Questa sera – mercoledì 4– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. È un mistero la scomparsa di Daniela, la donna di Vitriola di Montefiorino. Daniela, donna fragile, si fidava di tutti e forse è stata fatta scomparire: ma qualcuno le ha fatto del male? La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, ma non si esclude nulla. Documenti e testimonianze inedite nelladi oggi.Nel corso, poi, si parlerà anche di Salvatore: è stato fatto sparire e la sua auto è stata incendiata. Sono passati otto anni da allora e la procura chiede l’archiviazione per i quattro indagati, ma i familiari non ci stanno: “Ci sono molti indizi, molte intercettazioni che fanno capire quello che è successo, bisogna andare avanti” , dicono.