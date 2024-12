Ilgiorno.it - Chi era l’avvocato Francesco Borasi: la lotta per l’ambiente, l’incidente aereo al Pirellone e la medaglia d’oro della Regione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – È morto a 75 anni, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti per l'ambiente e un dei "padre dell'ambientalismo giuridico" italiano. Nato a Bergamo nel 1948 dopo gli studi classici all'Istituto Zaccaria di Milano e la laurea in giurisprudenza alla Statale, fin da subito si è occupato di questioni legate all'ambiente, comprese le cause per malattie professionali, seguendo i principali processi che hanno segnato la storia d'Italia. L’impegno perTra questi quello sull' Icmesa con al centro il "disastro del Seveso", in cui ha assistito numerose parti civili. Ha partecipato alla fondazione di Legambiente, in particolare dei centri di Azione Giuridica, e l'ha rappresentata in parecchie cause. Era anche esperto in diritto alla comunicazione, tant'è che ha assistito molti magistrati del pool Mani Pulite.