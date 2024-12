Formiche.net - Chi è Yoon Suk-yeol, il presidente sudcoreano che rischia l’impeachment

Aumentano le pressioni per le dimissioni diSuk-, ildella Corea del Sud che si è rimangiato la breve dichiarazione della legge marziale (qui i dettagli raccontati da Formiche.net). La sua è stata una presidenza molto impopolare. È arrivato al potere nel 2022 grazie ad un piccolo vantaggio dell’1% sul suo rivale politico, il liberale Lee Jae-myung. Nato a Seoul nel 1960,è il primonella storia della Corea del Sud che non ha il controllo dell’Assemblea generale, il Parlamento, e ha una pessima valutazione nella popolazione. Secondo l’impresa di sondaggi Gallup Korea, riportati dall’agenzia Efe, più del 74% dei cittadini lo rifiuta.Così, la decisione inaspettata di dichiarare la legge marziale ha scatenato i cittadini ma anche quasi tutte le formazioni politiche, inclusi soprattutto gli oppositori del Partito Democratico, che hanno presentato la mozione per destituirlo dall’incarico.