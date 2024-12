Avellinotoday.it - Centro per l'Autismo, il M. I. D.: "Sembra un rudere da rimodernare"

Leggi su Avellinotoday.it

Dopo la denuncia del Consigliere Nicola Giordano di opposizione al Comune di Avellino, dalla quale emergono foto preoccupanti riguardo a umidità di risalita dalle pareti, lavori incompleti e mal eseguiti, rifiniture scadenti e impianti non pienamente funzionanti e in più occorrono 300000 euro per.