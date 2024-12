Quotidiano.net - Cellulare squilla in sala. Silvio Orlando sospende lo spettacolo a teatro

Lo schermo che si illumina nel buio della platea e il fastidioso suono di un messaggio in arrivo durante la rappresentazione. Una maleducazione ricorrente, spesso nei cinema, ma che stavolta, all’Arena del Sole di Bologna, ha portato il protagonista sul palco dela interrompere la scena. È successo sabato sera e are per un po’ la recitazione non è stato un attore qualunque, ma. Protagonista delloCiarlatani, ha deciso di fermare temporaneamente la rappresentazione perché, appunto, interrotto dal suono di un messaggio. Anzi, pare dell’ennesimo messaggio arrivato in. "Non voglio drammattizzare – ha spiegato l’attore stesso –, sono cose che succedono, non vorrei creare un caso. Dico solo che ci sono momenti delloin cui non si può sorvolare, perché richiedono una forte attenzione.