CdS – Fiorentina, il nuovo Franchi per il centenario: ecco il piano

2024-12-04 13:18:39 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport:FIRENZE – Altra riunione, stavolta in Prefettura, per provare a capire tempi e modi di realizzazione delstadio. La fisionomia delrimarrà così fino al 2026, poi entro quell’anno il Comune di Firenze si è dato come obiettivo la chiusura del primo lotto dei lavori per il motivo che più stava e sta a cuore della: ildel club. «Prevediamo una variante del progetto – ha detto la sindaca Funaro a margine della riunione – per completare il finanziamento in corso del primo lotto entro il 2026 (scadenza vincolante per i fondi del Pnrr/Pnc, ndc) e la nostra volontà è di avere una capienza da 35mila spettatori a quella data.