Ilgiorno.it - Capotreno aggredita sul Milano-Ventimiglia: madre e figlia senza biglietto la mandano in ospedale

– Unadi 32 anni è statacon violenza da due donne,, su un treno Intercity partito intorno alle 10 dae diretto a. L’aggressione è avvenuta mercoledì mattina all’altezza della stazione di Finale Ligure, sul ponente ligure. La trentaduenne è stata ricoverata inper le lesioni riportate. Secondo le prime ricostruzioni, laha chiesto ilalle due donne, che però avevano un titolo di viaggio non valido. Da lì sarebbe nato un diverbio, durante il qualel’avrebbero spintonata a terra facendole battere violentemente la testa. Il treno è stato fermato ed è intervenuta un’ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi. Laè stata portata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure, con ferite fortunatamente non gravi.