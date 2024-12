Infobetting.com - Campobasso-Milan Futuro (giovedì 05 dicembre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Si recupera il quindicesimo turno di Serie C girone B e di scena c’è ildi Braglia che sfida ildi Bonera. Due sconfitte consecutive hanno fatto scivolare i molisani ai margini della zona playoff, e soprattutto quella contro l’Entella è un KO pesante contro una squadra in lotta per la vittoria finale che ridimensiona e di molto le aspettative della .InfoBetting: Scommesse Sportive e