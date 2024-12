Calcionews24.com - Calciomercato Inter, una big europea pronta a comprare Bisseck. Ecco la strategia dell’Inter

Leggi su Calcionews24.com

, una bigpuò bussare alla porta nerazzurra per! Le ultime sulla situazione di mercato del giocatore tedesco La Gazzetta dello Sport rivela di un possibileesse del Bayern Monaco per Yann, che potrebbe smuovere il: BAYERN SU? «Ora le sue treccine sono sulla lista della spesa di mezza Europa: ci ha provato in .