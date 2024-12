Calcio, Bove sta meglio stasera vedrà Fiorentina-Empoli in tv

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 dic. (askanews) – Terzo giorno di ricovero per Edoardo, che ha trascorso una notte tranquilla all’ospedale Careggi. Il centrocampista viola per adesso rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Nelle prossime ore sono previsti altri esami accurati per stabilire le cause del malore durante-Inter. Proprio il fatto che il giocatore sia in miglioramento ha convintoeda scendere in camponegli ottavi di Coppa Italia chein tv. Tra l’altro, proprioaveva chiesto ai suoi compagni di squadra di scendere in campo contro l’. L'articolostain tv proviene da Ildenaro.it.