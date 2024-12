Infobetting.com - Cacereno-Atletico Madrid (giovedì 05 dicembre 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Continua il periodo felice dei Colchoneros?

Leggi su Infobetting.com

L’ha preso la nota giusta e ora non la lascia più: sabato notte i Rojiblancos hanno addirittura esagerato, espugnando il Josè Zorrilla e rifilando addirittura cinque reti al Valladolid.notte la squadra di Simeone tornerà nuovamente in campo e giocherà la seconda partita di Copa del Rey in stagione: la prima, contro .InfoBetting: Scommesse Sportive e