Cataniatoday.it - Bullismo e odio social, casi in aumento a Catania: i segnali da capire e i consigli degli esperti

I chili di troppo. I modi gentili. Una balbuzie. Un difetto fisico. L'invidia. Un pantalone rosa. Futili motivi dai quali parte un'escalation di insulti, spintoni, risatine per deridere e ferire. Ferite sempre aperte per chi ha trovato la forza di andare avanti. Ferite troppo profonde per chi ha.