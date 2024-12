Lidentita.it - Bufera a Riva del Garda: arrestati la sindaca e il magnate Benko

La speculazione immobiliare nelle ricche terre del turismo trentino si trasforma ingiudiziaria sul Lago di: travolge laleghista diin scadenza di mandato, Cristina Santi (nella foto), finita agli arresti in casa; ildel mattone Renè, che evita la restrizione della libertà perché in Austra, dove vive, non .dellae ilL'Identità.