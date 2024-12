Quotidiano.net - Borsa: Milano sale con Campari, Mps e la Popolare di Sondrio

Seduta positiva per Piazza Affari che si muove allineata agli altri listini europei e a Wall Street. Il Ftse Mib è salito dello 0,75%, trainato da(+4,3%), che ha festeggiato la nomina del nuovo amministratore delegato, e da Mps, promossa da un report di Intermonte, che la indica come possibile arrocco di Banco Bpm (+0,3%) in una mossa difensiva contro l'Ops di Unicredit (+0,2%). In testa al listino anche ladi(+2,5%), Unipol (+2,3%), Fineco (+2%) e Mediolanum (+1,7%), affiancate da Moncler (+2,2%), Saipem (+1,7%) e Tim (+1,4%). Deboli invece Erg (-0,8%), Terna (-0,3%) e Nexi (-0,3%). Fuori dal Ftse Mib balzo di Dovalue (+23,5%), sotto aumento di capitale, mentre cade Buzzi (-4,3%).