Quotidiano.net - Borsa: l'Europa parte in leggera crescita, Londra piatta

Mercati azionari del Vecchio continente in marginale rialzo: in apertura lamigliore è quella di Madrid che sale dello 0,4%, con Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. Indello 0,2% Parigi e dello 0,1% Amsterdam.