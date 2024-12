Bologna uccide la moglie e si suicida

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.46 Un uomo di 71 anni ha ucciso ladi 54 anni sparandole con un pistola e in seguito si è ucciso usando la stessa arma. E'successo in una casa di Altedo, in provincia di. La dinamica dell'omicidio-suicidio è quella più probabile, da quanto emerge da una prima ricostruzione compiuta dai Carabinieri. A dare l'allarme l'infermiera che da tempo assisteva la donna: arrivata a casa dei coniugi ha trovato la porta aperta;all'interno i 2 corpi senza vita.