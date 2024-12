Sport.quotidiano.net - Bocce. Maurizio Mussini rimpolpa la sua bacheca. Chiude terzo ai campionati italiani assoluti

Leggi su Sport.quotidiano.net

sul podio ai. Il pluridecorato reggiano, in forza alla Sammartinese,la kermesse tricolore individuale di categoria A, andata in scena alla bocciofila Persicetana di Bologna, perdendo in semifinale col marchigiano Leonardo Stacchiotti, poi sconfitto nel match decisivo da Giuliano di Nicola (S. Angelo Perugia). Tre podi per i reggiani a Modena, dove la bocciofila Treolmese ha ospitato la 7ª edizione del trofeo "Orlando Bellucci", gara regionale individuale. Nella categoria A è secondo Alberto Selogna (Sammartinese), così come Fabio Lasagni nella B, mentreè l’altro alfiere della Cavriaghese Imer Iori. Nel 59° trofeo "Città di Correggio", gara nazionale a coppie di categoria B-C, sono Fausto Silingardi e Gian Luca Agosti (Campagnolese) a centrare la prima piazza