Quicomo.it - Boat and Breakfast abusivo: multa da 30mila euro al proprietario della barca affittata ai turisti

Controlli dei finanzieri sul lago di Como. Unada diporto ormeggiata al porto di Colico (Lecco) svolgeva attività di "and" in modo irregolare. Non solo laveniva utilizzata come struttura ricettiva ma si serviva anche in maniera irregolare di una piattaforma internet.