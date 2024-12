Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri Forestali: sequestrata officina meccanica abusiva

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutorosegue l’attività di controllo e prevenzione degli illeciti ambientali nel territorio Avellinese. Idel Nucleo Forestale di Marzano di Nola, impegnati in operazioni dirette a contrastare i crimini ambientali, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un 40enne originario di Lauro (AV). I militari operanti, in sinergia con quelli dell’Arma competente per territorio, durante il controllo di un’e autolavaggio, hanno appurato che l’attività si svolgeva senza le previste autorizzazioni ambientali e senza l’iscrizione allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Lauro. Durante il controllo, è stato rinvenuto un consistente accumulo di pneumatici fuori uso (circa quattrocento) destinati allo smaltimento, il cui stoccaggio non risultava conforme alle normative ambientali in materia di gestione dei rifiuti.