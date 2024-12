Bergomi premiato dall’Athletic Club La premiazione e le emozioni!

Leggi su Inter-news.it

Beppesaràper aver disputato la sua intera carriera in un, cioè l’Inter. La leggenda delnerazzurro ha espresso le sueper il riconoscimento.IL RICONOSCIMENTO – Beppe, ex capitano dell’Inter e leggenda dei meneghini, è stato insignito del premio di “One Man”, assegnatoa chi soddisfa un certo requisito. Il riferimento è a quelle figure che si distinguono per il fatto di aver militato per tutta la propria carriera professionistica in un singolo. Nel caso di, quello nerazzurro. L’attuale commentatore sportivo saràquesta sera, 4 dicembre, nel match tra Athletice Real Madrid che si svolgerà proprio al San Mames.entusiasta del premio: un ringraziamento sincero all’AthleticLE DICHIARAZIONI –ha così commentato la notizia in un’intervista pubblicata dalla squadra basca sul suo account X: «Volevo ringraziare tutti i fan dell’Athletic in Italia perché mi avete fatto conoscere una realtà incredibile, un premio che mi rende orgoglioso e che riempie la mia bacheca.