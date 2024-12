Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Tilli: "La Mens Sana deve vincere a tutti i costi contro l’Olimpia Legnaia»

La ‘Note di Siena’è tornata ieri sera ad allenarsi al PalaEstra dopo il ko, amarissimo, di Arezzo di domenica scorsa. Sabato alle 21 arriva in viale Sclavoper una sfida di una importanza notevole per i biancoverdi daini modi per rimanere attaccati al treno del sesto posto. "Perdere anche il vantaggio nella differenza canestriArezzo – ha detto ieri alla ripresa della preparazione il giovane play biancoverde Giulio(nella foto) – è stato molto pesante, senza dubbio, e ci ha lasciato una grande amarezza. Adesso torniamo ad allenarci per preparare una partita davvero fondamentale per noi. Vogliamo arrivarci nel migliore dei modi consapevoli del peso dei due punti in palio". Il play classe 2006, in doppio tesseramento con la formazione Under19 Eccellenza della Virtus, a causa degli infortuni delle ultime settimane del settore degli esterni ha trovato maggiore spazio nelle rotazioni di coach Paolo Betti dimostrando una buona attitudine nonostante sia al primo anno nei ‘grandi’ se si esclude la parentesi della scorsa stagione inD a Monteroni.