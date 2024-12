Liberoquotidiano.it - Bari, ricettazione ed esportazione reperti archeologici: 4 misure

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dihanno eseguito tra Puglia e Lazio un'ordinanza di applicazione dicautelari personali, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta dalla Procura barese, nei confronti di 4 indagati per associazione a delinquere finalizzata allaedillecita die numismatici. Gli indagati sono complessivamente 32.L'ordinanza scaturisce dall'indagine, convenzionalmente denominata "Art Sharing", avviata nel 2020 dal Nucleo TPC di, che ha portato alla disarticolazione di un sodalizio criminoso dedito allo scavo clandestino, operato da tombaroli e trafugatori esperti, per l'impossessamento illecito e furto di beni culturali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, alla conseguentetramite uno stabile canale di approvvigionamento e una consolidata rete logistica finalizzata all'occultamento, alla determinazione del valore, alla predisposizione di documentazione per l'attribuzione di un'apparente lecita provenienza dei beni.