Avio, commessa da MBDA per i propulsori di alcuni missili

, società che si occupa di realizzazione e sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, firma un contratto conItalia per la fornitura di motori propulsivi per iCamm-Er (Extended Range). La stipula del contratto, del valore di circa 150 milioni di euro, include non solo la fornitura delle unità propulsive, ma anche attività di trasferimento tecnologico riguardanti parte della manifattura e l’integrazione dei motori, come indicato in una nota ufficiale. Nel dettaglio, l’accordo prevede la consegna di 340 motori equipaggiati completi, 125 motori non equipaggiati per l’integrazione con le superfici aerodinamiche, e 48 kit di motori destinati esclusivamente a prove tecniche (non-deliverable hardware). Il valore totale negoziato per questa specifica fornitura ammonta a circa 57,28 milioni di euro.