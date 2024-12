Avellinotoday.it - Avellino, venerdì apre il Tunnel. Nargi: "Stiamo mantenendo tutte le promesse"

Leggi su Avellinotoday.it

6 dicembre, alle ore 11:30, il Sindaco di, Laura, sarà presente per l’apertura ufficiale del sottopasso cittadino che collega Piazza Garibaldi a via San Leonardo. Si tratta di un’infrastruttura strategica per la viabilità urbana, attesa da tempo, che finalmente verrà.