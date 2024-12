Cms.ilmanifesto.it - Autonomia, si ricomincia daccapo. E c’è spazio per dare la parola agli elettori

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Corte costituzionale restringe molto le me dell’differenziata che può essere concessa alle Regioni. In primo luogo, la Corte afferma che non si possono devolvere intere materie ma solo ., si. E c’èperlail manifesto.