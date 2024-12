Abruzzo24ore.tv - Auto si schianta contro edicola: paura in pieno centro

Pescara - Ennesimo incidente in Corso Umberto I: una Lancia Y piomba sul marciapiede e distrugge la vetrina di una rivendita di giornali. Mattinata dia Montesilvano, dove un’fuorillo ha provocato un incidente incittadino. Erano le 10:30 di oggi, 3 dicembre, quando una Lancia Y è salita sul marciapiede di Corso Umberto I, terminando la sua corsaun’situata di fronte all’ex Polaris. La violenza dell’urto ha distrutto la vetrina d’ingresso dell’esercizio commerciale, causando danni significativi. Una strada già teatro di incidenti Questo non è il primo episodio simile che si verifica lungo questa trafficata arteria. Lo scorso 23 novembre, nella stessa zona, un altro incidente aveva messo in allarme i residenti. In quell’occasione, una Mercedes, con a bordo due giovani di 31 e 17 anni, si era scontrata con un’altra, finendo poi sul marciapiede lato mare.