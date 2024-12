Sport.quotidiano.net - Arti Marziali, alla dojo Shinsen Academy assieme ai militari della compagnia di Comacchio. Difesa personale, corso a Lagosanto

Lo sweekend, presso ildi, si è concluso il ciclo di eventi dedicatoGiornata Internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne, che ha coinvolto anche idi Migliarino, Pieve di Cento, Altedo e Poggio Renatico. Ospiteserata è stata la tenente Lucilla Esposito, comandante didei Carabinieri di, affiancata dal maresciallo Rosario De Pascali. Con chiarezza e sensibilità, la tenente Esposito ha affrontato il temaviolenza di genere, spiegando come riconoscerla, prevenirla e reagire, utilizzando mezzi legali e risorse concrete. L’incontro ha coinvolto adulti e giovani in un dialogo aperto e accessibile. "La conoscenza è il primo passo verso la sicurezza", ha sottolineato Alberto Gambetta, responsabile del, aggiungendo: "Non possiamo risolvere tutto in una serata, ma possiamo accendere una scintilla.