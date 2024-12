Veneziatoday.it - Area della nuova questura in via Ulloa, dieci offerte. "Marghera oggi": analisi sui terreni

Leggi su Veneziatoday.it

Sono 10 lepervenute alla Città metropolitana entro le ore 12 di martedì 3 dicembre, quando si è chiuso il bando per l’assegnazione dell’appalto per la costruzionesedein via. Ogni singola offerta verrà ora valutata da una commissione composta.