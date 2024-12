Padovaoggi.it - Apre un nuovo McDonald's in provincia: venerdì l'inaugurazione

Leggi su Padovaoggi.it

Aprirà6 dicembre ilristorante’s di Saonara, situato in via Mazzini. Tredicesimo’s nelladi Padova, ha portato a 43 nuove assunzioni, un team di lavoro che proviene per la maggior parte dal Comune di Saonara e dall’area limitrofa.'sPer.