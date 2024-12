Ambra Angiolini | Ero bulimica e lo sono ancora Ma l’arte mi ha salvata dai disturbi alimentari

Leggi su Open.online

«Dopo il monologo del 1° maggio 2023 nonuscita di casa per una settimana». A dirlo è, che al concertone dello scorso anno aveva pronunciato un monologo sulle vocali di «avvocata, ingegnera, architetta». «Saranno armi di distrazione di massa?», si era chiesta la conduttrice. «Riprendetevi le vocali ma pagate e mettete le donne in condizione di lavorare», aveva aggiunto sul palco di Roma in un discorso che da alcuni era stato criticato e tacciato di antifemminismo. «Il femminismo non deve essere una battaglia politica»«Non intendevo screditare la parità grammaticale – specifica oggiin un’intervista a cura di Federico Pontiggia sul Fatto Quotidiano – ma richiamare a quella salariale, alla concretezza. Non si può cliccare il titolone sui temi sensibili e poi imbattersi in page not found: mi spaventa molto».