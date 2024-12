Lanazione.it - Ambasciatore russo per ricordare l’eroe Prochorenko

Giornata di commemorazione in ricordo di Aleksandrdi domenica scorsa nel comune di Vagli Sotto dove, dal 2017, è presente una statua in marmo locale in suo onore, posizionata nel Parco affacciato sul Lago.x Sono arrivati in Garfagnana molte autorità civili e militari, con una delegazione dell’ambasciata della Federazione Russa in Italia, guidata dall’Alexey Paramonov. Con lui, tra gli altri, presente alla cerimonia anche la console russa a Genova, Maria Vedrinskaya. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Puglia, ha accompagnato la delegazione fino al Parco dell’Onore dove si trova il monumento dedicato a, ricordando il suo sacrificio a Palmira, in Siria, quando durante un conflitto a fuoco sacrificò la propria vita ordinando il fuoco contro se stesso pur di non essere catturato e per neutralizzare i terroristi dell’Isis Tra i presenti, un’importante adesione di ex militari della Federazione russa e di ex militari italiani con le loro famiglie, molti dei quali appartenenti all’associazione "Cuore" di Massa.