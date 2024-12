Romadailynews.it - Almanacco del 04-12-2024 ore 07:30

del giorno sabato 30 novembre buona giornata dalla redazione Oggi la chiesa ricorda Sant’Andrea Apostolo protettore dei Pescatori pescivendoli e paralitici sono nati oggi tantissime persone come lo direbbe in attesa del foglio No sono nati oggi Mark Twain il Fabio Fazio ne andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi allora buon compleanno ad Anna D’Antonio a Giordana Vincenzo ed Eleonora andiamo a fare un altro viaggio nel tempo che ti porta in quel 30 novembre del 1979 quando i Pink Floyd pubblicano The Wall e la ricordate la copertina sagomata con i mattoncini Bianchi contornati di nero con su scritto in stampatello e in titolo dell’ albero quella dell’album della nel 1982 esce l’album musicale più venduto di sempre 115 milioni di copie vendute di quei milioni soltanto nella prima settimana numeri record che hanno fatto di Thriller l’album più venduto della storia della modifica stiamo parlando di Michael Jackson ancora 30 novembre ma del 1154 ricordiamo la prima persona Colpita da un meteorite un’esperienza accaduta 70 anni fa era proprio il 30 novembre del 1954 all’americana Elizabeth ho detto passa trattore con il primo caso accertato di essere umano colpito da un oggetto all’altro il proprio nella fattispecie da un meteorite ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate con noidel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa