Ilrestodelcarlino.it - Alexa Invrea, omaggio alla madre alla Cantera

Terzo capitolo della rassegna Particol’Arte: domani nel locale di piazza Guidazzi inaugura la mostra ‘Muttersprache’, unche la pittrice italo-tedescaha dedicato, recentemente scomparsa. Le tele esposte sono proprio della, Annemie Haase, anche lei pittrice, cresciuta nella Germania del dopoguerra e affermatasi come grafica e come illustratrice di libri per ragazzi. Le opere che si potranno ammiraresono cariche di simbolismo, ispirate dagli espressionisti tedeschi e dal movimento Der Blaue Reiter. "Nel lavoro di miasi trovano tracce del dolore, ma anche della sete di vita, della forza ironica con la quale ha saputo usare l’arte come catarsi e mezzo terapeutico di riscatto", racconta. Inaugurazione alle 19.