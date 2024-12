Salernotoday.it - "Alchimie Creative - Xmas Edition": l'artigianato natalizio protagonista all'Arco Catalano

Leggi su Salernotoday.it

Dal 13 al 15 dicembre, la splendida cornice dell', in via dei Mercanti a Salerno, ospiterà "", un evento unico organizzato da Erchemperto Art & Craft. Dalle 10:00 alle 21:00, artigiane salernitane e non daranno vita a un'esposizione di creazioni fatte.