Al Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno creatività ed etica per una Nuova Era dello studio degli audiovisivi

Tempo di lettura: 3 minutiSperimentare nuovi moduli didattici e di orientamento attraverso il cinema. È questo unoobiettivi che ildi, guidato dalla dirigente scolastica Renata Florimonte, si è posto realizzando il progetto CinemaScuola LAB, il percorso educativo che esplora il linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di formazione e d’indirizzo che tiene conto dell’. CinemaScuola LAB fornisce agli studenti le competenze chiave attraverso l’analisi e la creazione di contenuti. Strutturato in sei fasi, il progetto consente alle allieve e agli allievi di conoscere i vari aspetti del linguaggio cinematografico: dal montaggio al suono, dal movimento alla luce, passando per lo storytelling e la realizzazione di cortometraggi.