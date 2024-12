Leggo.it - Al bar le servono detersivo a colazione, mamma in coma per giorni: «Ho 4 figli e non posso più lavorare, dal locale nemmeno le scuse»

Leggi su Leggo.it

Andare in un bar per una semplice e consuetae finire in un vero e proprio incubo in cui la sua vita è stata in pericolo. È la storia di una donna di 48 anni,di 4.