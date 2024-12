Iodonna.it - Afghanistan, la guerra contro le donne

Leggi su Iodonna.it

Per Fatima Haidari lasciare l’è stato tragico.«Quando sono arrivati i talebani ero a Kabul solo da un mese, la mia famiglia era in un’altra città. Sentivo il rumore degli spari nelle strade. Alternavo disperazione e coraggio. LaleX Pensavo fossero gli ultimi giorni della mia vita, mi chiedevo: perché non ho detto ai miei cari quanto li amavo? Sono riuscita ad arrivare all’aeroporto per scappare.